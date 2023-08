Das sagt Trainer Mirko Schleibaum Neuaufbau beim SC Rieste: „Die Bezirksligazeiten sind erstmal vorbei!“ Von Matthias Benz | 07.08.2023, 10:16 Uhr

Der Abstieg in die Kreisliga A werde sich nicht schnell ausbügeln lassen, der Neuaufbau lange dauern. Das sagt Mirko Schleibaum, der die Riester Fußballer als Trainer übernommen hat. Am Dienstag startet das Team gegen TuS Bersenbrück II in die neue Saison.