An der Spitze der 1. Kreisklasse Osnabrück A kristallisiert sich langsam ein Wettstreit zwischen dem Bippener SC und dem SV Grafeld heraus. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Fortuna-Trainer wirft hin Negativserien des FC Talge und von Fortuna Eggermühlen gehen weiter Von Jürgen Schinke | 17.10.2022, 11:08 Uhr

Es sieht nicht gut aus für die beiden Schlusslichter in der 1. Fußball-Kreisklasse Osnabrück A. Beide Hinterbänkler patzten am Wochenende in wegweisenden Schlüsselspielen.