Auf einem Vorplatz des alten Bahnhofsgebäudes steht nun eine alte Kohlenlore auf Schienensträngen im Schotterbett. Die Lore wurde mit Holz verkleidet und mit Bänken und Tischen ausgestattet. U-Steine als weitere Sitzplätze, frisch bepflanzte Blumenkübel, Fahrradständer und das blaue Wettbewerbsstraßenschild komplettieren den neuen Treffpunkt. Hier haben viele verschiedene Talente eine schmucke Oase entstehen lassen. Sie darf auch gerne von Radfahrgruppen genutzt werden, wie die Bahnhofsnachbarn versichern.

Jetzt nur entspannen und feiern will die Nachbarschaft jedoch nicht. Die Arbeitseinsätze hätten so viel Spaß gemacht, so Hermann Hesse, „dass wir schon überlegen, was wir im nächsten Sommer in Angriff nehmen“.