Bezirksliga-Fußball Nach Spielabsage in Kalkriese: Kann sich Glandorf den Weg nach Rieste sparen? Von Matthias Benz | 02.03.2023, 15:42 Uhr

Angesichts eines teilweise vereisten Fußballplatzes musste der Bezirksligist SC Glandorf am Mittwoch unverrichteter Dinge aus Kalkriese abreisen. Am Sonntag sollen die Südkreisler in Rieste spielen, aber der gastgebende Sportclub will dem Konkurrenten eine unnötige Reise ersparen.