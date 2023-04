Ausgebrannt ist am späten Sonntagabend ein Stallgebäude im Alfhausener Ortsteil Thiene. Foto: NWM-TV up-down up-down Zeugen gesucht Nach Feuer in Alfhausen: Polizei geht von Brandstiftung aus Von Christian Geers | 05.04.2023, 16:18 Uhr

Nach dem Brand eines Stalls an der Bundesstraße 68 in Alfhausen ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Bei dem Feuer am späten Sonntagabend waren mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort, die mehr als 150 Tiere aus dem Feuer retten konnte.