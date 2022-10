Auch Spezialkräfte der Feuerwehr waren am Gefahrstofflager im Einsatz. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Feuerwehr löst Aufgabe unaufgeregt Nach Einsatz im Gefahrstofflager Rieste bleibt nur ein gelbes Fass zurück Von Marcus Alwes | 05.10.2022, 17:10 Uhr

Am Ende des großen Feuerwehreinsatzes im Gefahrstofflager im Niedersachsenpark in Rieste blieb ein dicker, gelber Behälter zurück. Fachleute nennen diesen ein Haveriebergungsfass. Es wird nun samt giftigem Inhalt - der Flüssigkeit Isocyanat - in Kürze von einer entsprechenden Fachfirma entsorgt.