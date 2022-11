Das Arztehepaar Dr. Cordula Bartels und Dr. Thomas Reich haben ihre Nachfolge geregelt. Sie übergeben die Gemeinschaftspraxis an das MVZ Osnabrück. Foto: Anika Becker up-down up-down Ärztepaar regelt Nachfolge MVZ des Klinikum Osnabrück übernimmt Arztpraxis in Ankum Von Anika Becker | 06.11.2022, 15:02 Uhr

Das Ankumer Ärztepaar Dr. Cordula Bartels-Reich und Dr. Thomas Reich hat seine Nachfolge geregelt: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Klinikum Osnabrück hat die Praxisgemeinschaft an der Bersenbrücker Straße in Ankum übernommen. Damit wollen sie Patienten und Mitarbeitern eine sichere Perspektive bieten.