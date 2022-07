Sammler Julian Schmidt liefert die Exponate für die Ausstellung „Marleyville“ im Museum im Kloster Bersenbrück. FOTO: Miriam Heidemann up-down up-down Passend zum Reggae-Jam Museum im Kloster Bersenbrück zeigt Bob-Marley-Ausstellung Von Miriam Heidemann | 25.07.2022, 15:02 Uhr

Reggae-Feeling liegt in der Luft. In wenigen Tagen strömen wieder zahlreiche Reggae-Fans und Festival-Freunde zum Reggae Jam in die Stadt Bersenbrück. Zum Auftakt wurde nun die neue Sonderausstellung „Marleyville: Die Bob-Marley-Sammlung“ im Museum im Kloster eröffnet. Für Festival-Besucher mit gültigem Ticket ist der Eintritt ins Museum frei.