Versammlung am 23. Mai 2023 Förderverein für das Museum im Kloster in Bersenbrück stellt sich neu auf Von Miriam Heidemann | 22.05.2023, 09:58 Uhr

Mit der Umstrukturierung des ehemaligen Kreismuseum in Bersenbrück zum heutigen Museum im Kloster wurde es still um den zugehörigen Förderverein. Nun möchte sich der Verein neu aufstellen und wieder aktiv die Museumsarbeit unterstützen. Wie das funktionieren kann, ist Thema der Mitgliederversammlung am Dienstag, 23. Mai 2023.