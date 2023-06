Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Mülltonnen bereits in Vollbrand. Foto: NWM-TV up-down up-down Polizei hat Ermittlungen aufgenommen Mülltonnenbrand in Bersenbrück: Feuer drohte auf Gebäude überzugreifen Von Isabel Athmer | 19.06.2023, 14:15 Uhr

An der Nortruper Straße in Bersenbrück standen am Montag mehrere Mülltonnen an einem Nebengebäude in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindern.