Von Quakenbrück nach Gehrde Mit dem Motorrad zum Gottesdienst: 600 Biker eröffnen Saison 2023 Von Sigrid Schüler | 08.05.2023, 13:08 Uhr

Ein leichter Regenschauer bei der Einfahrt in den Ort, und dann kam die Sonne: Rund 600 Motorradfahrer haben an der Motorradausfahrt zum Start in die neue Saison teilgenommen. Den Abschluss der Tour, die in Quakenbrück gestartet war, bildete der Motorradgottesdienst in der St.-Christophorus-Kirche in Gehrde.