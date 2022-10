In Alfhausen verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. Foto: Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Kaputter Blinker Ursache? Motorradfahrer bei Unfall in Alfhausen schwer verletzt Von Martin Schmitz | 24.10.2022, 13:19 Uhr

Bei einem Unfall am Sonntag in Alfhausen-Heeke wurde in Motorradfahrer schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Ein kaputter Blinker an einem Anhänger könnte Ursache gewesen sein.