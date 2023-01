Die Tenöre4you kommen nach Ankum. Foto: Christian Weißkirchen up-down up-down Am 27. Januar in der St. Nikolauskirche Mitsingkonzert der Tenöre4you in Ankum Von noz.de | 03.01.2023, 06:53 Uhr

Das Duo Tenöre4you lädt ein zum Gala-Mitsingkonzert am Freitag, 27. Januar 2023, in der St. Nikolauskirche in Ankum. Beginn ist um 19.30 Uhr.