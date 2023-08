Viel Rauch an der Thiener Straße Mit dem Gasbrenner Unkraut bekämpft: Hecke brennt in Alfhausen Von noz.de | 30.08.2023, 15:05 Uhr Die Hecke brannte auf einer Länge von etwa zehn Metern ab. Foto: Feuerwehr Alfhausen up-down up-down

Ein missglückter Einsatz eines Gasbrenners zur Unkrautvernichtung hat am Mittwochvormittag in Alfhausen zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Die Kameraden mussten eine zehn Meter lange Hecke löschen, die in Brand geraten war.