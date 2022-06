Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zum Beispiel. Und das kann an diesem nasskalten Samstag im Dezember im Börsteler Wald ersteigert werden, fein säuberlich in Drei-Meter-Stücken zu Poltern gelegt.

„Die Nachfrage nach Brennholz übersteigt seit ungefähr sechs Jahren das Angebot“, sagt einer, der das wissen muss. Bernd Schwietert, Leiter des 13000 Hektar großen Forstamtes Ankum, lässt jedes Jahr rund 50000 Festmeter Holz einschlagen. „15 bis 20 Prozent davon als Energieholz. Gerade die steigende Brennholz-Nachfrage von Kleinabnehmern können wir schon lange nicht mehr ausreichend bedienen. Deshalb wollten wir hier in Berge in diesem Jahr mal eine Versteigerung machen, bei der jeder eine Chance haben soll.“ 294 Raummeter Brennholz werden in 31 Losen angeboten, so heißt es korrekt in der Fachsprache. Innerhalb von Minuten füllt sich der Parkplatz im Börsteler Wald so schnell, dass an der Abzweigung nach Grafeld ein Verkehrschaos droht. Also ausweichen auf Waldwege und Straßensäume.

Rund 200 Interessierte sind zu der Versteigerung gekommen. „Deutlich mehr als in die Kirche“ bemerkt ein Teilnehmer trocken und vor allem mehr als die Förster erwartet haben. So beginnt die Auktion etwas holprig, die Waldwege sind für die Menge an Autos kaum ausgelegt, der Auktionator, Forstamtsleiter Schwietert, bei den vielen Menschen, ohne Mikro, schwer zu verstehen.

Doch die Versteigerung kommt in Gang. Während des Bietens ist es mucksmäuschenstill – die Leute hoch konzentriert. Geboten wird per Handzeichen auf Eiche, Roteiche, Birke, Traubenkirsche, Aspe, Kiefer und Lärche. Hinterher ist es wie im richtigen Leben: Die, die Holz ersteigert haben, freuen sich still, die anderen schimpfen laut, Brennholzhändler outen sich leise, stecken diskret ihre Visitenkarten zu.

Hermann Böhnisch, der zuständige Revierförster, sprüht den Namen des Käufers auf das ersteigerte Los, der bezahlt sein Brennholz bar im VW-Bus beim Förster Markus Revermann, mit der Empfehlung des Auktionators, das Holz möglichst schnell abzuholen, damit es nicht zu „einer ungewollten Holzvermehrung kommt.“

Mit dem Auto geht es von Polter zu Polter. Schnell scheidet sich bei den Interessenten die Spreu vom Weizen: Einige merken erst im Wald, wie arbeitsintensiv Brennholzmachen ist. Anderen wird das Ganze zu teuer. Die, die nur zum Gucken gekommen sind, gehen zu ihren Autos. Es bleibt der harte Kern, der wirklich etwas ersteigern will.