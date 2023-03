Ein ungleiches Paar: Miss Daisy (Doris Kunstmann) und ihr Chaffeur (Ron Williams). Foto: Dietrich Dettmann up-down up-down „Miss Daisy und ihr Chaffeur“ Zwei Fernsehstars stehen in Bersenbrück auf der Theaterbühne Von Mirko Nordmann, Franz Buitmann | 16.03.2023, 11:51 Uhr

Ihr Gesicht ist seit 60 Jahren bekannt aus Kino und Fernsehen, ihr Stimme ist ihr Markenzeichen - Doris Kunstmann gehört seit den 1960er Jahren quasi zum deutschen Fernsehinventar. Am 18. März steht die bekannte Schauspielerin in Bersenbrück gemeinsam mit Ron Williams in „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ auf der Theaterbühne.