Kornelius Ens ist Migrationsforscher und leitet das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold. Foto: Museum up-down up-down Demokratiekonferenz am 7. Dezember Migrationsforscher erklärt in Alfhausen „Parallelwelt“ der Russlanddeutschen Von Martin Schmitz | 06.12.2022, 16:08 Uhr

Migrationsforscher Kornelius Ens ist Gast der Demokratiekonferenz der Samtgemeinde Bersenbrück am Mittwoch, 7. Dezember 2022. Russlanddeutsche leben häufig in einer „Parallelwelt“, weil sie ihre „Story“ nicht kennen, sagt er in einem Interview mit unserer Redaktion.