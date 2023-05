Zum Start des Ohase-Hallenbades in Ankum biete die Hase-Energie Mermaiding-Schnupperkurse an. Foto: Markus Schmidt up-down up-down Schwimmen wie eine Meerjungfrau Schnupperkurse im Mermaiding im neuen Schwimmbad in Ankum Von Martin Schmitz | 16.05.2023, 15:35 Uhr

Zum Start des neuen Hallenbades Ohase in Ankum kommt eine Meerjungfrau: Andrea Schneider von den Mermaids Wolfsburg bietet dort am 16. Juni 2023 Mermaiding an. Anmeldungen sind sofort möglich.