Nur echt mit Hasenohren und Eierkörbchen: Bullermeck lädt zur Meisterschaft im Osterhasen-Weitsprung ein Foto: Bullermeck Kurioser Wettkampf für jedes Alter Deutsche Meisterschaft im Osterhasen-Weitsprung im Bullermeck am Alfsee Von noz.de | 24.03.2023, 12:51 Uhr

Das Funcenter Bullermeck in Rieste am Alfsee lädt dazu ein, sich beim Osterhasenweitsprung auf die Osterfeiertage einzustimmen. Für den Wettkampf am 28. März können sich Kinder und Erwachsene ab sofort anmelden. Für den weitesten Sprung gibt ein Preisgeld von 1000 Euro.