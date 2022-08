Adidas-Mitarbeiterin Silke Kleine-Rechtien (2. v. r.) und Sebastian Hüdepohl (l.) vom Organisationsteam des Ortsjubiläums halten die T-Shirt-Varianten in ihren Händen. Auch Adidas-Standortleiter Björn Knabke und Stefan Walter (Orga-Team) freuen sich. FOTO: Aktives Riester Dorfleben e.V. up-down up-down Verkauf startet am 20. August „Mein schönes Rieste“: T-Shirts zum Ortsjubiläum eingetroffen Von Marcus Alwes | 18.08.2022, 15:55 Uhr

Der Verkauf von mehreren Hundert Extra-T-Shirts anlässlich des Ortsjubiläums „777“ beginnt am Samstag, 20. August 2022, in der „Riesterei“ an der Malgartener Straße.