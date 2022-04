In einem Mehrfamilienhaus in Bersenbrück ist ein Feuer ausgebrochen. FOTO: NWM-TV Feuer in Erdgeschosswohnung Haus in Bersenbrück brennt - Feuerwehr im Einsatz Von Christopher Bredow | 10.04.2022, 18:25 Uhr | Update vor 57 Min.

In Bersenbrück ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Bahnhof ausgebrochen.