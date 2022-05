Nach Randalierern sucht die Polizei Alfhausen in Rieste (Symbolbild). FOTO: David Inderlied Polizei sucht Täter Mehrere Fälle von Vandalismus an der Grundschule Rieste Von noz.de | 03.05.2022, 15:02 Uhr

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen an der Grundschule in Rieste randaliert - und das gleich mehrmals, wie die Polizei mitteilt.