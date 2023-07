Clemens Seelmeyer (5. von links) ist der Initiator der Tüftler-Werkstatt in Ankum. Er freut sich mit den Fachfrauen und -männern auf die ersten Einsätze. (Nicht alle Helfer konnten zum Pressetermin erscheinen). Foto: Sigrid Schüler up-down up-down Elektrogeräte, Fahrräder, Textilien Weniger wegwerfen, mehr reparieren: Tüftler-Werkstatt in Ankum startet am 7. Juli Von Sigrid Schüler | 02.07.2023, 10:34 Uhr

Alles ist vorbereitet, die letzten Besprechungen laufen. Die Tüftler-Werkstatt Ankum steht am Start. Am 7. Juli 2023 um 14 Uhr soll die Werkstatt zum ersten Mal öffnen, und zwar in der Grundschule Ankum Am Kattenboll.