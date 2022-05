Flucht vor Krieg und Elend: Mehr als 340 Menschen aus der Ukraine sind bisher in den sieben Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bersenbrück untergekommen (Symbolfoto). FOTO: dpa/Christoph Soeder Kommune präsentiert aktuelle Zahlen So steht es um die Aufnahme von Geflüchteten in der Samtgemeinde Bersenbrück Von Miriam Heidemann | 11.05.2022, 13:08 Uhr

Mit dem Krieg in der Ukraine suchen wieder mehr Menschen Schutz in Deutschland. Mehr als 340 ukrainische Flüchtlinge hat auch die Samtgemeinde Bersenbrück bisher aufgenommen. Über den aktuellen Sachstand zur Aufnahme von Geflüchteten in der Kommune informierte Fachdienstleiter Andreas Schulte im Ausschuss für Ordnung und Soziales.