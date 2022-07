Mit Beginn des Schuljahres 2012/13 ist die Schülerfirma „MCC“ zudem in das für Realschulzweige neue „Profilfach Wirtschaft“ eingebunden worden. Die Schüler übernehmen in ihrer „Firma“ selber die Aufgaben als Vorstand beziehungsweise Aufsichtsrat einer Genossenschaft. Zur Wahl dieser Gremien findet zweimal pro Schuljahr eine Mitgliederversammlung der Schülergenossenschaft statt.

Was verbirgt sich überhaupt hinter der Rechtsform „Genossenschaft“? In der jüngsten Genossenschaftsversammlung in der von-Ravensberg-Schule erhielten die Jugendlichen durch Filialeiter Thomas Rauf hierzu aus erster Hand Einblicke in das Genossenschaftswesen.