Tiefer Einschnitt in der 163-jährigen Geschichte: Am 1. April 2023 wird aus dem Marienhospital Ankum-Bersenbrück ein Gesundheitszentrum. Foto: Christian Geers up-down up-down Aus Klinik wird Gesundheitszentrum Das Ende einer Ära: Marienhospital Ankum nach 163 Jahren kein Krankenhaus mehr Von Christian Geers | 31.03.2023, 06:33 Uhr

Am 31. März 2023 ist Schluss: Das Marienhospital Ankum-Bersenbrück verliert seinen Status als klassisches Krankenhaus. Aus der Klinik an der Lingener Straße in Ankum wird ein Regionales Gesundheitszentrum. Das ist die einschneidendste Veränderung seit der Gründung vor 163 Jahren. Ein Blick zurück.