Titel- und Abstiegskampf sind in der 1. Kreisklasse Osnabrück A und B weiterhin eine spannende Angelegenheit. Symbolfoto: Rolf Kamper Rückschlag für DJK Schlichthorst Marco Torbecke will den SC Rieste II vor dem Abstieg bewahren Von Jürgen Schinke | 27.04.2023, 22:18 Uhr

Für Mannschaften wie die DJK Schlichthorst und den SC Rieste II wird der Klassenerhalt in der 1. Fußball-Kreisklasse Osnabrück ein hartes Stück Arbeit. Am Wochenende warten sieben Spiele in Staffel A und B.