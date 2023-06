Marc Heider wird nach dem Ende seiner Profikarriere nicht zum TuS Bersenbrück wechseln. Archivfoto: imago/kolbert-press up-down up-down Spit spielt bei Regionalligisten vor Marc Heider erteilt dem TuS Bersenbrück eine Absage Von Christian Hesse | 22.06.2023, 08:57 Uhr

Am vergangenen Montag sind die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück in die Sommervorbereitung gestartet. Neu-Trainer Tobias Langemeyer bat seine Spieler das erste Mal auf den Trainingsplatz. Bereits am Samstag, 24. Juni 2023, (14 Uhr) findet das erste Testspiel bei der Reserve von Fortuna Düsseldorf statt. Nicht dabei sein wird ein potenzieller Neuzugang, der dem TuS abgesagt hat.