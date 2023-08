Johannes von der Haar kam 1967 als 14-Jähriger zu den Maltesern. „Weil mein Vater meinte, ich wäre ein bisschen orientierungslos”, sagt er und lacht. So sei das früher nun mal gewesen. „In so einem Dorf wie Alfhausen gab es die Messdiener, dann gab es den Kolping oder die Landjugend. Aber das sagte mir alles nicht zu.“

Als der damalige Ortsbeauftragte der Malteser in Alfhausen, Theodor Große-Starmann, schließlich eine Jugendgruppe ins Leben rief, bot sich die Gelegenheit. „Da hat mein Vater mich hingeschickt. So bin ich dann auch dort hängengeblieben.“ Das ist nun 56 Jahre her.

In der Zwischenzeit sei viel passiert. Nach diversen Tätigkeiten in den Bereichen Katastrophenschutz und Rettungsdienst wurde der Alfhausener 1976 zum Truppführer ernannt. Vier Jahre später folgte die Ernennung zum stellvertretenden Ortsbeauftragten neben Theodor Große-Starmann.

Bis 2014 ausschließlich ehrenamtlich tätig

Von der Haar übernahm die Leitung der Sanitätsdienste und des Katastrophenschutzes, half ab 1981 bei der Organisation von Hilfsgütertransporten nach Polen und arbeitete am Projekt Königsberg mit. 1987 übernahm er dann das Amt des Ortsbeauftragten und damit auch die Leitung der Ortsstelle Alfhausen – ein Ehrenamt.

Hauptberuflich habe der gelernte Elektroninstallateur zunächst beim Fernmeldeamt der Deutschen Bundespost und bis 2009 bei der Telekom gearbeitet. Als sich der Malteser Hilfsdienst allerdings 2014 in Verein und GmbH aufteilte, wurde für letztere ein hauptamtlicher Dienststellenleiter gesucht. „Und weil ich schon zuhause war, bin ich so wieder an die Arbeit gekommen“, sagt von der Haar.

Suche eines Nachfolgers war schwierig

Er habe für ein Jahr zugesagt und in dieser Zeit bereits seine Nachfolgerin eingearbeitet. Dennoch arbeitet er bis heute hauptamtlich für die Malteser im Fahrdienst. Das Ehrenamt als Ortsbeauftragter gibt er dagegen zum Ende des Monats offiziell ab.

„Ich habe die Verantwortung schon vor zweieinhalb Jahren abgegeben. Seitdem ist die Stelle vakant. Ich habe sie aber kommissarisch weitergeführt, weil sich die Suche nach einem Nachfolger schwierig gestaltete.“ Dieser ist nun gefunden: Sascha Koop aus Rieste übernimmt ab dem 31. August.

Sascha Koop aus Rieste wird neuer Ortsbeauftragter der Malteser in Alfhausen. Foto: Isabel Athmer

Ihm gibt von der Haar mit auf den Weg: „Du musst in diesem Amt delegieren können. Ich habe immer gerne alles selber gemacht, aber das war falsch.“ Die Aufgaben seien mehr geworden, die Ehrenamtlichen in vielen Bereichen weniger. Besonders in der Jugend mangele es an Nachwuchs.

Aufbau des Schulsanitätsdienstes und der Hospizgruppe

„Die Jugendarbeit ist schon etwas länger schwierig. Gerade in so einem kleinen Ort wie Alfhausen, wo wir nur noch eine Grundschule haben.“ Das sei Anlass dafür gewesen, den Schulsanitätsdienst aufzubauen. „Da sind wir an drei Schulen tätig. Viele der Ehrenamtlichen kommen hierüber zu den Maltesern.“

Von der Haar hat nicht nur den Schulsanitätsdienst mit aufgebaut, sondern auch eine Hospizgruppe gegründet und an der Organisation der ersten Krankenwallfahrt nach Rieste-Lage mitgewirkt. Zu weiteren Meilensteinen zählt für ihn auch der Einsatz bei der Elbe-Flut 2002. Ein Vierteljahr lang habe er die Arbeiten bei Riesa unterstützt.

Hilfe für Opfer der Flutkatastrophe in Sachsen

„Da war eine Siedlung, die ist wortwörtlich ‚abgesoffen‘“, erzählt er. Als die meisten Leute zurück in ihre Häuser und Wohnungen kehren konnten, sei es Advent gewesen. „Sie haben zum Dank eine Feier für uns Helfer veranstaltet. Mit Kerzen standen sie rechts und links an den Straßen, als wir weggefahren sind. Wenn ich daran denke, kommen mir immer noch die Tränen.“

Auch andere Erfahrungen bleiben im Gedächtnis: „Es gab eine Zeit, da sind wir hier in Alfhausen ehrenamtlich Rettungsdienst gefahren. Da hat es Nächte gegeben, in denen wir dreimal alarmiert wurden. Morgens mussten wir dann ganz normal zur Arbeit.“

Ereignisreiche Jahre liegen hinter Johannes von der Haar – ans Aufhören denkt er trotzdem nicht. Foto: Isabel Athmer

Nie habe er gewusst, was ihn bei den Einsätzen erwarte. „Wenn ein 90-Jähriger in der Nacht die Augen zugemacht hat, kommt man damit klar. Aber hat man da ein sechsjähriges Kind auf der Straße liegen, dann wirst du das auch nach 50 Jahren nicht los.“ Beides sei schon vorgekommen.

Aber natürlich gebe es auch im Rettungsdienst Erfolgserlebnisse: „Ich könnte viele Leute aufzählen, die heute nicht mehr da wären, wenn ich damals nicht zur Stelle gewesen wäre.“ Richtig gefordert haben von der Haar auch die Testungen während Corona. „Wir haben während der Spitzen-Zeit drei Testzentren betrieben. Das war wirklich heftig.“

Keine Angst vor Langeweile

Ob es nun bald ruhiger werde um den 70-Jährigen? „Erstmal nicht“, sagt er und winkt ab. Seinen Nachfolger müsse er schließlich noch einarbeiten und außerdem bleibe ihm ja die Arbeit beim Fahrdienst. „Das mache ich auch gerne, ein bisschen mit Omas und Opas ‚rumtüdeln‘.“

Er selbst sei auch schon Opa. Langweilig werde ihm daher nicht. Und obwohl es nicht unbedingt so aussehe, treibe er gerne Sport, witzelt von der Harr und streicht sich über den Bauch. Früher sei er viel gelaufen. „Der Alfsee und der Heiligenberg waren nicht sicher vor mir. Da kenne ich jeden Weg.“ Heute sei das etwas anders: „Die Laufschuhe habe ich zwar noch, aber mittlerweile gehe ich mit Stöckern. Oder zuhause auf dem Crosstrainer.“ Er brauche den Ausgleich. „Das hilft auch, wenn man mal Ärger hat.“

Zwei Ortsbeauftragte in 65 Jahren

Und den habe es in seiner Zeit als Ortsbeauftragter eben auch mal gegeben. „Mittlerweile kann ich damit umgehen und reflektieren.“ Oft habe er sich bewusst machen müssen: „Nicht ich war derjenige, der den Ärger verursacht hat.“

Die große Verantwortung, die er hatte, werde er nicht missen, sagt von der Haar. Trotzdem sei er stets mit Leib und Seele Malteser – wie schon sein Vorgänger: „Der Malteser Hilfsdienst ist ein grundsolider Verein. Es hat hier in 65 Jahren nur zwei Ortsbeauftragte gegeben: Theodor Große-Starmann und mich.“ Mit Sascha Koop reiht sich am 31. August 2023 schließlich der Dritte ein.