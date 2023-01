Der Malteser-Hilfsdienst in Alfhausen hat seine Blutspendeaktionen eingestellt. Symbolfoto: Frank Molter/dpa up-down up-down Malteser hören auf - Wer übernimmt? Keine Blutspendeaktionen mehr in Alfhausen Von Martin Schmitz | 06.01.2023, 18:43 Uhr

Fast 30 Jahre lang organsiert der Malteser Hilfsdienst in Alfhausen die Blutspendeaktionen. Damit ist nun Schluss. Vorerst wird es keine Spendetermine mehr in Alfhausen geben. Wie es weitergeht, soll am 9. Januar 2023 geklärt werden.