Shoppen am 2. September 2023 Mode zu jedem Preis? Mädelsbörse in Ankum setzt auf Nachhaltigkeit Von Isabel Athmer | 21.08.2023, 18:08 Uhr Es muss nicht immer neu sein: Bei der Mädelsbörse in Ankum gibt es Mode aus zweiter Hand. Foto: Isabel Athmer up-down up-down

Fast Fashion war gestern: Wer sich nachhaltig kleiden möchte, shoppt aus zweiter Hand. Eine Möglichkeit bietet da die Mädelsbörse am 2. September in Ankum. Organisatorin Ricarda Ruchay setzt in diesem Jahr auf ein neues Konzept.