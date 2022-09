Zu Karinas Ausbeute gehören eine Marken-Steppjacke und ein Kleid für insgesamt 45 Euro. Foto: Isabel Athmer up-down up-down Logo NEO Von Marke bis No-Name-Produkt Mädelsbörse in Ankum: Das bekommst Du für 20 Euro beim Second-Hand-Shopping Von Isabel Athmer | 13.09.2022, 06:44 Uhr

Ob Schuhe, Bikinis, Kleider oder Taschen: Bei der Mädelsbörse „Back to the Body“ in Ankum wechselten unzählige Trendteile ihre Besitzerin. Aber eignet sich das Second-Hand-Shopping wirklich, um Geld zu sparen? Und wie weit komme ich mit 20 Euro? Wir haben es ausprobiert.