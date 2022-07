Endlich wird wieder gerockt auf Talge: 2019 fand das letzte Open Air vor der Pandemie statt. FOTO: André Havergo up-down up-down Neun Bands an zwei Tagen Lineup und Tickets: Das musst Du zum Talge Open Air 2022 wissen Von Miriam Heidemann | 06.07.2022, 13:03 Uhr

In der vergangenen Woche feierte der FC Talge sein 50-jähriges Bestehen. Nun folgt in der Bersenbrücker Bauerschaft das nächste große Event. Die 26. Ausgabe des Talge Open Air startet am kommenden Wochenende.