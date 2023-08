Lange Partynächte und Rekord-Spenden Die schönsten Erinnerungen aus 15 Jahren Oktoberfest in Ankum Von Isabel Athmer | 29.08.2023, 08:34 Uhr Beim Ankumer Oktoberfest kommen die Besucher schnell in Feierlaune. Archivfoto: Siegfried Wistuba up-down up-down

Was bei Flaschenbier und 160 Gästen im Saal des ehemaligen Hotels Schmidt in Ankum anfing, entwickelte sich binnen weniger Jahre zum größten Oktoberfest im Osnabrücker Nordkreis. Nach 15 Jahren ist am 28. und 29. Oktober 2023 Schluss. Ein Rückblick.