Gut gerüstet in die neue Saison Sicherheitstraining für Motorradfahrer in Bersenbrück, Melle und Lotte Von noz.de | 15.02.2023, 12:05 Uhr

Zum Start in die Motorradsaison 2023 sollten sich Motorradfahrer auf die ersten Touren vorbereiten. Der Landkreis Osnabrück bietet dazu wieder in Bersenbrück und Melle sowie erstmalig auch in Lotte Sicherheitstrainings an.