Wiedergewählt wurden Markus Siemer als Vorsitzender, Anna Behschnitt als Schriftführerin und Alexander Heile als Kassenwart. Als Fahnenträger fungieren in der neuen Legislaturperiode Frauke Brockhage, Alexander Heile, Franziska Heile und Vanessa Neve. Als Kassenprüfer wurden für das nächste Jahr Christine Brörmann und Katharina Heile gewählt.

Die Wahlen wurden von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Elisabeth Hörnschemeyer und Gemeindereferentin Katrin Wellmann geleitet. Letztere nutzte dabei die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit, zu der auch die Jugendarbeit gehört, vorzustellen. Vor den Wahlen war über die zahlreichen Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet worden.

Aber auch sonst ging aus der Berichterstattung hervor, dass die Landjugend auch schon mal bei Dingen anpackt, die nicht unbedingt zu ihren ureigensten Aufgaben zählen.

So half sie auch dieses Jahr wieder beim Budenaufbau zum Weihnachtsmarkt in Bersenbrück und wird bei der Umunumo-Tannenbaum-Aktion am 14. Januar 2012 aktiv werden. Der letztere Einsatz ist nicht ganz uneigennützig, denn mit dieser Aktion wird die Grundlage für das Osterfeuer der Landjugend geschaffen.

Weitere Aktivitäten werden wieder der Kohlgang im Januar, das Ortsgruppenwichteln, die Mai- und Pfingstfahrradtour, die Teilnahme an dem Spiele-ohne-Grenzen-Turnier in Wettrup, das Binden der Erntekorne, eine viertägige Fahrt und die Sternsingeraktion in den Bauerschaften im Januar sein.