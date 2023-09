Sie kniet auf dem Boden, auf zwei mal drei Meter großen Blättern. Mit Bleistift und Buntstiften lässt sie so nach und nach Teile eines Mikrokosmos entstehen, beschreibt es Ulrike Hamm bei der Eröffnung der Ausstellung.

Die Kunstexpertin gehört zur Jury, die seit 2004 die Stipendiaten des Franz-Hecker-Stipendiums der Kreissparkasse Bersenbrück küren. Isabell Schulte, zehnte Trägerin dieses Preises, kommt aus Eckernförde und lebt in Berlin. Das Stipendium gab ihr Gelegenheit, sich drei Monate in der Hasemühle ganz ihrer Arbeit zu widmen.

Klassisches Medium der Kunst

Hamm sagt: „Bemerkenswert erscheint mir, dass die heutige Ausstellung großformatige Zeichnungen präsentiert, ein klassisches Medium der Kunst, das in heutiger Zeit zuweilen in den Hintergrund rückt. Man sieht an vielen Orten mediale Kunst, Installationen oder Performances“.

Schulte dazu: „Die Entstehung der großformatigen Zeichnungen ist prozesshaft und unterliegt keinem zuvor gemachten Plan. Die Elemente beschreiben große und kleine Bewegungen auf dem Papier.“

Laut Ulrike Hamm begann Isabell Schulte 2018 mit den großen Blättern, von denen in der Hasemühle „Part VI“ bis „Part XI“ zu sehen sind. Außdem arbeitet Isabell Schulte an einem „Pflanzenkalender“, zeichnet täglich ein Exemplar und lässt sich von Pflanzen und Bäumen der Umgebung inspirieren.

Die Ausstellung ist in der Hasemühle Bersenbrück bis Freitag, 29. September 2023, in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr zu sehen. Außerdem können Termine unter Telefon 0151 25113831 ausgemacht werden.