Herdplatte versehentlich eingeschaltet Küchenbrand in Alfhausen: Rauchmelder rettet Bewohner Von Martin Schmitz | 12.06.2023, 13:47 Uhr

Fünf Menschen wurden am frühen Sonntag an der Hauptstraße in Alfhausen von einem Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen. In der Küche ihrer Wohnung brannte es.