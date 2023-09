Laut einer Pressemitteilung der Kotte Landtechnik GmbH soll Hendrik Schuchard zum 1. Oktober 2023 in die Geschäftsführung eintreten. Er wird Mitgesellschafter des Familienunternehmens, dessen alleiniger Gesellschafter bislang Stefan Kotte war.

Mit diesem Schritt wolle das Unternehmen sich strategisch auf aktuelle und künftige Herausforderungen einstellen und mit zukunftsfähigen Strukturen weiterentwickeln.

Kotte ist mit 135 Mitarbeitern Marktführer in Deutschland im Bau von Güllewagen und Ausbringungstechnik unter dem Markenamen „Garant“. Wachstum erwarte das Unternehmen in der Internationalisierung, der Digitalisierung, der Maschinen-Konnektivität und der Anwendung von KI in seiner Sparte, heißt es in der Pressemitteilung.

Internationalisierung und Digitalisierung

„Durch die Erweiterung unserer Geschäftsführung mit Hendrik Schuchardt hat Kotte Landtechnik einen starken Partner gefunden“, zitiert die Mitteilung Stefan Kotte. „Seine jahrelange internationale Erfahrung sowie die Branchenkenntnis in der Landtechnik sind sehr wertvoll für unser Unternehmen. Ich freue mich, die Expansion des Unternehmens gemeinsam mit ihm gestalten zu können.“

Schuchardt erklärt, er wolle das Unternehmen strategisch weiterentwickeln: „Durch die Internationalisierung des Geschäftes und eine umfängliche Digitalisierung werden wir die Weichen erfolgreich für die Zukunft stellen.“

Finanzchef von Krone Nordamerika

Hendrik Schuchardt entstammt einer münsterländischen Unternehmerfamilie. Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der TU München mit einem Abschluss in Management and Technology.

Danach arbeitete er mehrere Jahre bei einer internationalen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft und promovierte berufsbegleitend in Betriebswirtschaftslehre.

2017 wechselte er zur Bernard Krone Holding KG und begann dort als Assistent des Vorstandes. Zuletzt war er als Finanzchef der Krone North America Inc. verantwortlich für Finanzen, IT, Projektmanagement und die strategisch-konzeptionelle Weiterentwicklung von Krone in Nordamerika.