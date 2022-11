Sie freuen sich auf die Outdoor-Ausstellung: (von links) Pastor Johannes Beisel, Josef Schomaker und Elisabeth Pohlmann. Foto: Georg Geers up-down up-down Die Geburt Christi in 23 Formen Am 1. Advent wird der Krippenweg in Alfhausen eröffnet Von Georg Geers | 25.11.2022, 06:57 Uhr

Auf dem Gelände hinter der St. Johannis-Kirche in Alfhausen entsteht ein Krippenweg, der sicherlich viele Besucher auf das Gelände am ehemaligen Friedhof locken wird. Am Sonntag, 27. November 2022, wird er eröffnet.