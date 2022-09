Die Container-Lösung an der Lindenallee steht und ist mit dem eigentlichen Kita-Gebäude durch einen Gang verbunden. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Übergangslösung an der Lindenallee Krippenkinder ziehen ab 1. Oktober in Kita-Container in Rieste ein Von Marcus Alwes | 23.09.2022, 11:58 Uhr

Die Container an der Kita Lindenallee in Rieste stehen. Augenblicklich werden sie ein- und hergerichtet. In der Übergangslösung kann ab 1. Oktober 2022 die Betreuung von zusätzlichen Krippenkindern aufgenommen werden.