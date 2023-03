Durchgesetzt: Berges Middendorf (in Grün) erzielte die Tore zum 0:2-Zwischenstand in Alfhausen. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Pokal-Viertelfinale am Mittwoch Auch der SV Alfhausen kann Berge in der Kreisliga nicht stoppen Von Matthias Benz | 21.03.2023, 07:15 Uhr

In der Kreisliga Osnabrück A bleiben die Fußballer vom TuS Berge weiterhin das Maß der Dinge, wie der 4:0-Sieg in Alfhausen beweist. Blau-Weiß Merzen gewann das Derby gegen Neuenkirchen, doch ansonsten setzten sich überall die Favoriten durch. Schon am Mittwoch stehen die nächsten wichtigen Spiele an.