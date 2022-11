Ein weiterer erfolgreicher Fußballabend für Grün-Weiß: Der TuS Berge steht im Viertelfinale. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Engter verliert Nachholspiel TuS Berge nach mühevollem Pokalsieg in der Kreisliga gefordert Von Matthias Benz | 18.11.2022, 05:09 Uhr

Im Kreispokal hat sich der TuS Berge knapp gegen Quitt Ankum II durchgesetzt. Am Sonntag kommt der Quakenbrücker SC zum Kreisligaspiel an den Buchbach. Für den TuS Engter gab es eine Pleite gegen gute Bohmter, die am Wochenende den SC Achmer empfangen.