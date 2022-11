Der SV Kettenkamp (hier Florian Strothmann im Spiel gegen Berge) muss sich strecken, um in der Kreisliga zu bleiben. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Abstiegskampf in der Kreisliga A SV Kettenkamp reist zum Derby beim TuS Bersenbrück II Von Matthias Benz | 04.11.2022, 06:28 Uhr

Für den SV Kettenkamp ist der Auftritt im Hasestadion am Freitag, 4. November 2022, ein Schlüsselspiel im Kampf gegen den Abstieg. Aber auch die TuS-Zweite ist in der Fußball-Kreisliga Osnabrück A unter Zugzwang. Am Sonntag folgt ein vollgepackter Fußballnachmittag im Nordkreis.