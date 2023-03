Der SV Alfhausen (in Rot) musste den TV Bohmte nun in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down SV Alfhausen empfängt TuS Berge Spitzenspiel und Derbys am 21. Spieltag der Kreisliga Nord Von Matthias Benz | 16.03.2023, 20:02 Uhr

Am Sonntag, 19. März 2023, um 15 Uhr finden in der Nordstaffel der Fußball-Kreisliga Osnabrück gleich sieben Partie parallel statt. Interessierte Zuschauer können wählen zwischen Topspiel, Derbys in Merzen und Bramsche sowie einem Annäherungsversuch im Artland.