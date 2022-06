Tore: 1:0 (60.), 2:0 (80.), 3:0 (90.). Im Duell der beiden Reserveteams verlor BW Merzen mit 0:3 bei Hollage II. Zwar hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, jedoch konnten die Hollager dies nicht ausnutzen. Das hatte vor allem mit der guten Defensivarbeit der Merzener zu tun, die so gut wie nichts zuließen. Nach Wiederanpfiff kassierte Merzen II in der 60. Minute schließlich das erste Gegentor. Danach spielte Merzen druckvoll nach vorne – aber vergebens. In der 80. Minute entschied Hollage II mit dem zweiten Treffer das Spiel. In der Nachspielzeit kassierte Merzen II noch das dritte Tor zum 0:3-Endstand.

Eintracht Neuenkirchen –TuS Badbergen3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Schmidt, M. (5.), 2:0 Glose (80.), 3:0 Bergmann (85.). Mit dem 3:0-Heimsieg über das Tabellenschlusslicht fährt Eintracht Neuenkirchen den 13. Saisonsieg im 18. Spiel ein und bleibt damit Bohmte-Verfolger Nummer eins. Bereits nach fünf Minuten klingelte es zum ersten Mal im Badberger Tor. Torschütze war Marcel Schmidt. Danach waren die Gastgeber zwar optisch überlegen, konnten ihre Chancen jedoch nicht in Tore ummünzen. Schließlich dauerte es bis zur 80. Minute, ehe Sebastian Glose das Spiel mit seinem Treffer zum 2:0 entschied. Bergmann sorgte fünf Minuten später für den 3:0-Heimerfolg über Badbergen.

TuS Berge –Quitt Ankum II0:3 (0:2)

Tore: 0:1 Peichel (14.), 0:2 von der Brinke (25., FE.), 0:3 Sandbrink (59.). „Wir haben einen rabenschwarzen Tag erwischt, heute lief alles gegen uns“, so das Fazit von TuS-Trainer Torsten Strieder. Von der ersten Minute an gingen die Gäste aus Ankum aggressiver zu Werke und gingen durch einen sehenswerten Freistoß von Markus Peichel in Führung (14.). Bereits elf Minuten später erhöhte von der Brinke per Foulelfmeter auf 2:0. Nach der Pause flog Berges Bangert mit Rot vom Platz, sodass die Gastgeber in Unterzahl spielten. Kurz nach dem Platzverweis machte Sandbrink das 3:0 (59.), sodass das Spiel frühzeitig in der zweiten Hälfte der Partie entschieden war.