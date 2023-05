Ausgelassen feierte der TuS Berge bereits am Donnerstagabend die Rückkehr in die Bezirksliga. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Meisterschaft nach Heimsieg perfekt Kreisliga-Fußballer des TuS Berge machen die Nacht zum Tag Von Christian Hesse | 12.05.2023, 09:24 Uhr

Als erste Kreisliga-Mannschaft haben sich die Fußballer des TuS Berge die Meisterschaft in der Staffel A gesichert und damit den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht. Nach dem 4:1-Heimsieg am Donnerstagabend gegen Blau-Weiß Merzen, kann die Elf von Cheftrainer Rene Wolting nicht mehr von der Konkurrenz eingeholt werden.