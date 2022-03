Haben eine Rechnung offen: Im Hinspiel verloren Raphael Sander (rechts) und die Voltalger in Ueffeln mit 0:4. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Rückrunde beginnt mit Topspiel Kreisliga-Fußball: Wie kommt der Nordkreis aus den Startlöchern? Von Matthias Benz | 10.03.2022, 18:22 Uhr

Die Kreisliga Nord der Herren verspricht in der an diesem Wochenende startenden Rückrunde den wohl spannendsten Titelkampf in der gesamten Fußballregion. Noch hat der Herbstmeister Spielvereinigung Fürstenau die Nase vorn, doch das wird sich schon an diesem Wochenende ändern.