Kolping-Diskussionsabend in Ankum Die katholische Kirche zwischen Aufbruch und Zusammenbruch Von Miriam Heidemann | 10.04.2022, 10:02 Uhr

Warum noch Mitglied in der katholischen Kirche bleiben? Um diese Frage drehte sich der Diskussionsabend des Kolpingwerks Diözesanverband Osnabrück im Artländer Dom in Ankum. Unter dem Thema „Die katholische Kirche zwischen Aufbruch und Zusammenbruch - und ich? Ängste und Hoffnungen in der heutigen Zeit“ berichteten Veronika Krenzel-Zingerle, Pfarrer Michael Franke und Michael Lührmann von ihren Erfahrungen.