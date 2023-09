Los geht es am Samstag, 9. September 2023, um 19 Uhr mit der Erntedankmesse in der Reithalle. Mit dabei sein wird auch der neue Kaplan der Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp, Lukas Mey. .

Um 20 Uhr startet dann das Erntedankfest. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben in den vergangenen Tagen fleißig gearbeitet, den Boden verlegt, Theken aufgebaut und vieles mehr organisiert, damit zünftig gefeiert werden kann.

Happy Hour, Cocktails und Tequila

Bei der Happy Hour von 21 bis 22 Uhr werden Cola-Korn und Bier vergünstigt angeboten, es gibt eine Cocktail-Bar und erstmals auch eine Tequila-Bar. Für die Musik ist ToMoreMusic aus Bersenbrück verantwortlich.

Kränzen ist immer wieder eine „Nachbarschaftspflicht“, die gern übernommen wird. Foto: Anita Lennartz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein fester Termin in der Vorbereitung des Erntedankfestes ist für den Vorstand auch immer ein Besuch bei der amtierenden Erntekönigin. So waren die Vorstandsmitglieder am Donnerstag bei Britta Heile zu Gast, als diese einen Türkranz von ihren Nachbarn bekam.

Darin waren keine Papierblumen, sondern Sonnenblumen, Beeren und Maiskolben - eben so, wie es sich für einen Erntekranz gehört. Am Samstag dankt Britta Heile ab, wer ihre Nachfolgerin wird, ist noch offen - oder bleibt bis Samstagabend wohl ein Geheimnis des Vorstands.